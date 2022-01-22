Додаткова сесія зовнішнього незалежного тестування (ЗНО-2022) відбудеться з 23 червня по 13 липня. Про це інформувавши прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.
Хто має право на участь у додатковій сесії ЗНО-2022:
- ті, хто пропустив основну сесію через хворобу;
- ті, хто брав участь у тестуванні, але щодо них допущено порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання;
- ті, хто брав участь у тестуванні, але не зміг завершити виконання тесту у зв'язку з різким погіршенням стану здоров'я або виникненням інших обставин, які могли становити загрозу життю і здоров'ю.
Коли потрібно зареєструватися на додаткову сесію ЗНО-2022:
Додатковий період реєстрації для участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 5 по 17 травня 2022 року.
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Дати додаткової сесії ЗНО-2022:
23 червня тестування з фізики,
24 червня - з хімії,
30 Червня - українська мова та українська мова та література,
4 липня – математика,
5 липня – географія,
6 липня - англійська мова,
7 липня - історія України,
8 липня - біологія,
11 липня – німецька мова,
12 липня – французька мова,
13 липня - іспанська мова.
Коли будуть результати додаткової сесії ЗНО-2022
Результати додаткової сесії будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 20 липня.
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