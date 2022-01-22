В Українському центрі оцінки якості освіти повідомили нову інформацію щодо проходження ЗНО цього року.

Додаткова сесія зовнішнього незалежного тестування (ЗНО-2022) відбудеться з 23 червня по 13 липня. Про це інформувавши прес-служба Українського центру оцінювання якості освіти.

Хто має право на участь у додатковій сесії ЗНО-2022:

ті, хто пропустив основну сесію через хворобу;

ті, хто брав участь у тестуванні, але щодо них допущено порушення процедури проведення зовнішнього оцінювання;

ті, хто брав участь у тестуванні, але не зміг завершити виконання тесту у зв'язку з різким погіршенням стану здоров'я або виникненням інших обставин, які могли становити загрозу життю і здоров'ю.

Коли потрібно зареєструватися на додаткову сесію ЗНО-2022:

Додатковий період реєстрації для участі у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання триватиме з 5 по 17 травня 2022 року.

Дати додаткової сесії ЗНО-2022:

23 червня тестування з фізики,

24 червня - з хімії,

30 Червня - українська мова та українська мова та література,

4 липня – математика,

5 липня – географія,

6 липня - англійська мова,

7 липня - історія України,

8 липня - біологія,

11 липня – німецька мова,

12 липня – французька мова,

13 липня - іспанська мова.

Коли будуть результати додаткової сесії ЗНО-2022

Результати додаткової сесії будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 20 липня.

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