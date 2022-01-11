Про нюанси цього тестування випускникам та майбутнім абітурієнтам розповіли в YouTube-програмі ZNOUA.

Порогові бали ЗНО-2021:

Математика – 10

Фізика – 12

Українська мова-17

Українська мова та література – 27

Історія України-27

Біологія – 22

Англійська мова-18

Німецька мова-18

Французька мова – 18

Іспанська мова – 18

Географія – 24

Хімія-14.

Порогові бали змінюються щороку, тому що кожен рік тести різні і складність може бути різною. Однак вони не можуть знижуватися. Порогові бали або залишаються на рівні минулого року, або їх можуть трохи підняти.

Рішення про поріг «здав/не здав» приймає експертна комісія з визначення рейтингової оцінки. З урахуванням встановленого порогу» здав/не здав " відбувається генерування таблиці за шкалою 100-200 балів.

При цьому ті, хто не наберуть порогових балів отримають результат «не здав». Їх оцінку навіть ніяк не будуть переводити в 200-бальну систему.

Також окремо є таблиця відповідності тестових балів оцінкам ДПА. І тут навіть якщо на тестуванні набрати 0-3 бали, мінімальна оцінка за ДПА (тобто 1) буде.

Таким чином ЗНО не здати можна, а ДПА не здати не можна.

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