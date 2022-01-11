Про нюанси цього тестування випускникам та майбутнім абітурієнтам розповіли в YouTube-програмі ZNOUA.

Порогові бали ЗНО-2021:

  • Математика – 10
  • Фізика – 12
  • Українська мова-17
  • Українська мова та література – 27
  • Історія України-27
  • Біологія – 22
  • Англійська мова-18
  • Німецька мова-18
  • Французька мова – 18
  • Іспанська мова – 18
  • Географія – 24
  • Хімія-14.

Порогові бали змінюються щороку, тому що кожен рік тести різні і складність може бути різною. Однак вони не можуть знижуватися. Порогові бали або залишаються на рівні минулого року, або їх можуть трохи підняти.

Рішення про поріг «здав/не здав» приймає експертна комісія з визначення рейтингової оцінки. З урахуванням встановленого порогу» здав/не здав " відбувається генерування таблиці за шкалою 100-200 балів.

При цьому ті, хто не наберуть порогових балів отримають результат «не здав». Їх оцінку навіть ніяк не будуть переводити в 200-бальну систему.

Популярні новини зараз

Як змінювалося обличчя Алли Пугачової після пластичних операцій: "Така різна..."

Раптово обірвалося життя відомого політика, названа причина: "Спочивай з миром, президенте"

Анна Богдан з "Холостяка" здивувала спільним фото з Заливако і спантеличила питанням: "Що ви бачите?"

Знаменитого актора знайшли без ознак життя напередодні концерту: подробиці трагедії

Відомий російський актор зник безвісти в Казахстані: "Останній раз зв'язався з мамою..."
Показати ще

зно, ЗНО, школа, школярі, скрін

Також окремо є таблиця відповідності тестових балів оцінкам ДПА. І тут навіть якщо на тестуванні набрати 0-3 бали, мінімальна оцінка за ДПА (тобто 1) буде.

Таким чином ЗНО не здати можна, а ДПА не здати не можна.

Нагадаємо, як пройти реєстрацію на ЗНО - 2022і повний список необхідних документів

Як повідомляла Politeka, реєстрація на пробне ЗНО - 2022 буде платною, де українці заплатять більше і найменше

Також Politeka писала, хто зможе брати участь у ЗНО 2022, всі нюанси