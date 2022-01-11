Про нюанси цього тестування випускникам та майбутнім абітурієнтам розповіли в YouTube-програмі ZNOUA.
Порогові бали ЗНО-2021:
- Математика – 10
- Фізика – 12
- Українська мова-17
- Українська мова та література – 27
- Історія України-27
- Біологія – 22
- Англійська мова-18
- Німецька мова-18
- Французька мова – 18
- Іспанська мова – 18
- Географія – 24
- Хімія-14.
Порогові бали змінюються щороку, тому що кожен рік тести різні і складність може бути різною. Однак вони не можуть знижуватися. Порогові бали або залишаються на рівні минулого року, або їх можуть трохи підняти.
Рішення про поріг «здав/не здав» приймає експертна комісія з визначення рейтингової оцінки. З урахуванням встановленого порогу» здав/не здав " відбувається генерування таблиці за шкалою 100-200 балів.
При цьому ті, хто не наберуть порогових балів отримають результат «не здав». Їх оцінку навіть ніяк не будуть переводити в 200-бальну систему.
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Також окремо є таблиця відповідності тестових балів оцінкам ДПА. І тут навіть якщо на тестуванні набрати 0-3 бали, мінімальна оцінка за ДПА (тобто 1) буде.
Таким чином ЗНО не здати можна, а ДПА не здати не можна.
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