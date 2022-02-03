Озвучены важные подробности регистрации для прохождения внешнего независимого тестирования в 2022 году.

Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании (ЗНО) началась 1 февраля и продлится до 9 марта включительно, сообщает Киевский региональный центр оценивания качества образования.

Как зарегистрироваться для участия в ЗНО-2022:

создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса «Зарегистрироваться» на сайте УЦОКО в рубрике «ЗНО/ДПАА». При этом выпусникам текущего года нужно обратить особое внимание на выбор учебных предметов для прохождения ГИА и ВНО;

подать комплект регистрационных документов лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет);

получить от регионального центра оценивания качества образования Сертификат ЗНО.

Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ДПА в форме ЗНО руководители учебных заведений должны направить в соответствующие региональные центры оценивания качества образования до 1 марта 2022 года включительно.

График основной сессии ЗНО-2022:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;

математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня;

испанский, немецкий, французский языки – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

Каждый зарегистрированный участник ЗНО-2022 имеет право сдать тесты на бесплатной основе, не более чем из пяти учебных предметов.

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