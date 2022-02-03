Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании (ЗНО) началась 1 февраля и продлится до 9 марта включительно, сообщает Киевский региональный центр оценивания качества образования.
Как зарегистрироваться для участия в ЗНО-2022:
- создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса «Зарегистрироваться» на сайте УЦОКО в рубрике «ЗНО/ДПАА». При этом выпусникам текущего года нужно обратить особое внимание на выбор учебных предметов для прохождения ГИА и ВНО;
- подать комплект регистрационных документов лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет);
- получить от регионального центра оценивания качества образования Сертификат ЗНО.
Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ДПА в форме ЗНО руководители учебных заведений должны направить в соответствующие региональные центры оценивания качества образования до 1 марта 2022 года включительно.
График основной сессии ЗНО-2022:
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- физика – 23 мая;
- химия – 26 мая;
- украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;
- математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня;
- испанский, немецкий, французский языки – 6 июня;
- английский язык – 7 июня;
- история Украины – 10 июня;
- география – 14 июня;
- биология – 17 июня.
Каждый зарегистрированный участник ЗНО-2022 имеет право сдать тесты на бесплатной основе, не более чем из пяти учебных предметов.
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