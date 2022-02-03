Регистрация для участия во внешнем независимом оценивании (ЗНО) началась 1 февраля и продлится до 9 марта включительно, сообщает Киевский региональный центр оценивания качества образования.

зно тестирование выпускники студенты абитуриенты

Как зарегистрироваться для участия в ЗНО-2022:

  • создать и заполнить регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса «Зарегистрироваться» на сайте УЦОКО в рубрике «ЗНО/ДПАА». При этом выпусникам текущего года нужно обратить особое внимание на выбор учебных предметов для прохождения ГИА и ВНО;
  • подать комплект регистрационных документов лицу, ответственному за регистрацию в учебном заведении (для выпускников школ, студентов профессионально-технических заведений и колледжей, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования) или отправить его в соответствующий региональный центр оценивания качества образования (для выпускников прошлых лет);
  • получить от регионального центра оценивания качества образования Сертификат ЗНО.

Комплекты регистрационных документов учащихся (слушателей, студентов) для прохождения ДПА в форме ЗНО руководители учебных заведений должны направить в соответствующие региональные центры оценивания качества образования до 1 марта 2022 года включительно.

График основной сессии ЗНО-2022:

Популярные статьи сейчас

Ротару раскрыла свой диагноз, о котором молчала, Максим Галкин не остался в стороне: "Дай Бог здоровья"

Алина Гросу показала Осадчей роскошные хоромы своей семьи: хрустальные люстры и резная мебель

Дочь Кузьмы Скрябина опубликовала трогательное фото с отцом: как сейчас выглядит и чем занимается Барбара

Горбунов на эмоциях обратился к украинцам посреди ночи: "Мы с Катюшей..."

Трагедия произошла с людьми на железной дороге во Львовской области, никто не выжил: подробности
Показать еще
  • физика – 23 мая;
  • химия – 26 мая;
  • украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;
  • математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня;
  • испанский, немецкий, французский языки – 6 июня;
  • английский язык – 7 июня;
  • история Украины – 10 июня;
  • география – 14 июня;
  • биология – 17 июня.

Каждый зарегистрированный участник ЗНО-2022 имеет право сдать тесты на бесплатной основе, не более чем из пяти учебных предметов.

зно тестирование выпускники студенты абитуриенты школа

Ранее Politeka сообщала, что абитуриентам раскрыли, что их ждет на ЗНО-2022

Напомним, что утвержден новый образец сертификата ЗНО-2022, "появится дополнительная..."

Также Politeka писала, как пройти регистрацию на ЗНО-2022 и полный список необходимых документов