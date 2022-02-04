В Украинском центре оценивания качества образования разъяснили, как правильно пройти регистрацию на ЗНО-2022.
В частности, будущим участникам внешнего независимого оценивания рекомендовали не откладывать регистрацию на последние дни.
"Ведь вы не сможете (при необходимости) исправить ошибки в регистрационных документах", - говорится в сообщении.
Также важно внимательно заполнять регистрационную форму и проверять данные.
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"Убедитесь, что в регистрационном комплекте есть все необходимые документы", - советуют участникам. Должны быть: копия паспорта, две одинаковые фотографии размером 3*4, а также заполненная регистрационная карта. Отдельно для выпускников прошлых лет - справка с места учебы или копия документа про образование.
В Центре оценивания качества просят участников не волноваться, если ошибутся при заполнении формы.
"К моменту отправки вы можете создавать новые регистрационные карты множество раз", - говорится в разъяснении.
Напомним, что регистрация на ЗНО-2022 продлится до 9 марта. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учащихся для прохождения ГИА в форме ЗНО до 1 марта.
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