Украинским выпускникам школ предстоит сдавать внешнее независимое оценивание (ВНО, ЗНО) - в Кабмине раскрыли, как идет подготовка, и сколько участников ожидается.

На данный момент продолжается регистрация участников на тестирование. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на заявление министра образования и науки Сергея Шкарлета в Телеграм.

Как отмечается, Министерство образования и науки ожидает 394 тысячи зарегистрированных участников. Уже более 96 регистрационных карт сформировано.

Самое большое количество заявок зарегистрировано в трех областных центрах - Киевском (19655), Днепропетровском (17100) и Харьковском (14691).

Уже напечатаны сертификаты для выпускников, которые завершили регистрацию, и уже скоро они должны получить документы.

Регистрация на ЗНО продлится до 9 марта этого года. Примечательно, что страт на регистрацию был объявлен 1 февраля. А вот комплекты регистрационных документов (для слушателей и студентов) для сдачи ГИА в форме ЗНО руководители учебных заведений должны прислать до 1 марта текущего года.

Отметим, ЗНО будущие студенты бесплатно могут сдать тестирование только по пяти предметам.

Напомним, озвучены даты пробного тестирования и проведения, о чем важно помнить

Как сообщала Politeka, как правильно зарегистрироваться и что нужно успеть сделать

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