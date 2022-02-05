На данный момент продолжается регистрация участников на тестирование. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на заявление министра образования и науки Сергея Шкарлета в Телеграм.

Как отмечается, Министерство образования и науки ожидает 394 тысячи зарегистрированных участников. Уже более 96 регистрационных карт сформировано.

зно, вно, школа, школьники, скрин

Самое большое количество заявок зарегистрировано в трех областных центрах - Киевском (19655), Днепропетровском (17100) и Харьковском (14691).

Уже напечатаны сертификаты для выпускников, которые завершили регистрацию, и уже скоро они должны получить документы.

Популярные статьи сейчас

Ани Лорак пошалила в машине с известным певцом, появилось видео: "Когда получаешь удовольствие..."

Известная украинская певица похоронила любимого человека: "Я не разглашала это"

В Украину придет похолодание, но оттепель не за горами: к чему готовиться

Оборвалась жизнь знаменитого актера: "Выиграл битву с раком, но потерпел поражение от..."

Жизнь беременной девушки трагически оборвалась под Киевом, подробности и фото: "Сидела рядом с мужем"
Показать еще

ЗНО, ВНО

Регистрация на ЗНО продлится до 9 марта этого года. Примечательно, что страт на регистрацию был объявлен 1 февраля. А вот комплекты регистрационных документов (для слушателей и студентов) для сдачи ГИА в форме ЗНО руководители учебных заведений должны прислать до 1 марта текущего года.

Отметим, ЗНО будущие студенты бесплатно могут сдать тестирование только по пяти предметам.

Напомним, озвучены даты пробного тестирования и проведения, о чем важно помнить

Как сообщала Politeka, как правильно зарегистрироваться и что нужно успеть сделать

Также Politeka писала, что стали известны важные подробности дополнительной сессии