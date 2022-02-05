На данный момент продолжается регистрация участников на тестирование. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на заявление министра образования и науки Сергея Шкарлета в Телеграм.
Как отмечается, Министерство образования и науки ожидает 394 тысячи зарегистрированных участников. Уже более 96 регистрационных карт сформировано.
Самое большое количество заявок зарегистрировано в трех областных центрах - Киевском (19655), Днепропетровском (17100) и Харьковском (14691).
Уже напечатаны сертификаты для выпускников, которые завершили регистрацию, и уже скоро они должны получить документы.
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Регистрация на ЗНО продлится до 9 марта этого года. Примечательно, что страт на регистрацию был объявлен 1 февраля. А вот комплекты регистрационных документов (для слушателей и студентов) для сдачи ГИА в форме ЗНО руководители учебных заведений должны прислать до 1 марта текущего года.
Отметим, ЗНО будущие студенты бесплатно могут сдать тестирование только по пяти предметам.
Напомним, озвучены даты пробного тестирования и проведения, о чем важно помнить
Как сообщала Politeka, как правильно зарегистрироваться и что нужно успеть сделать
Также Politeka писала, что стали известны важные подробности дополнительной сессии