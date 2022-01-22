Дополнительная сессия внешнего независимого тестирования (ЗНО-2022) состоится с 23 июня по 13 июля. Об этом информирует пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.
Кто имеет право на участие в дополнительной сессии ЗНО-2022:
- те, кто пропустил основную сессию из-за болезни;
- те, кто принимал участие в тестировании, но в их отношении допущено нарушение процедуры проведения внешнего оценивания;
- те, кто участвовал в тестировании, но не смог завершить выполнение теста в связи с резким ухудшением состояния здоровья или возникновением других обстоятельств, которые могли представлять угрозу жизни и здоровью.
Когда нужно зарегистрироваться на дополнительную сессию ЗНО-2022:
Дополнительный период регистрации для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания будет продолжаться с 5 по 17 мая 2022 года.
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Даты дополнительной сессии ЗНО-2022:
23 июня тестирование по физике,
24 июня - по химии,
30 июня - украинский язык и украинский язык и литература,
4 июля – математика,
5 июля – география,
6 июля – английский язык,
7 июля – история Украины,
8 июля – биология,
11 июля – немецкий язык,
12 июля – французский язык,
13 июля - испанский язык.
Когда будут результаты дополнительной сессии ЗНО-2022
Результаты дополнительной сессии будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 20 июля.
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