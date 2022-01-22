В Украинском центре оценки качества образования сообщили новую информацию относительно прохождения ЗНО в этом году.

Дополнительная сессия внешнего независимого тестирования (ЗНО-2022) состоится с 23 июня по 13 июля. Об этом информирует пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

Кто имеет право на участие в дополнительной сессии ЗНО-2022:

те, кто пропустил основную сессию из-за болезни;

те, кто принимал участие в тестировании, но в их отношении допущено нарушение процедуры проведения внешнего оценивания;

те, кто участвовал в тестировании, но не смог завершить выполнение теста в связи с резким ухудшением состояния здоровья или возникновением других обстоятельств, которые могли представлять угрозу жизни и здоровью.

Когда нужно зарегистрироваться на дополнительную сессию ЗНО-2022:

Дополнительный период регистрации для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания будет продолжаться с 5 по 17 мая 2022 года.

Даты дополнительной сессии ЗНО-2022:

23 июня тестирование по физике,

24 июня - по химии,

30 июня - украинский язык и украинский язык и литература,

4 июля – математика,

5 июля – география,

6 июля – английский язык,

7 июля – история Украины,

8 июля – биология,

11 июля – немецкий язык,

12 июля – французский язык,

13 июля - испанский язык.

Когда будут результаты дополнительной сессии ЗНО-2022

Результаты дополнительной сессии будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 20 июля.

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