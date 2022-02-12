Соответствующая информация приведена в Приложении к Условиям приема на обучение для получения высшего образования в 2022 году, сообщает пресс-служба Минобразования.
Так, выбирать между математикой или иностранным языком придется желающим поступить на специальности следующих сфер знаний:
- педагогика
- богословье
- право
- биология
- естественные науки
- аграрные науки
- ветеринарная медицина
- охрана здоровья.
И обязательно пройти тестирование по математике придется тем, кто хочет хочет поступить на:
- социальные науки
- журналистику
- управление и администрирование
- математику и статистику
- информационные технлогии
- механическую инженериу
- электрическую инженерию
- электронику и телекомуникации
- социальную работу.
В Минобразования добавили, что поступающие в этом году могут использовать результаты ЗНО 2019-2022 годов.
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Отметим, ЗНО по математика и математика (задания уровня стандарта) состоится 3 июня.
Ранее мы рассказывали, ЗНО-2022 по украинскому языку и литературе придется сдавать тем абитуриентам, которые собрались поступать на специальности следующих сфер знаний: образование/педагогика, культура и искусство, гуманитарные науки, богословие, социальные и поведенческие науки, журналистика, управление и администрирование, право, архитектура и строительство, социальная работа, сфера обслуживания, публичое управление и администрирование, международные отношения.
Напомним, сдачу экзаменов ЗНО-2022 могут сделать необязательной, появился новый законопроект
Как сообщала Politeka, раскрыты сроки регистрации ответов для получения результатов пробного ЗНО-2022
Также Politeka писала, регистрация на ЗНО-2022, появились важные разъяснения: "Не сможете исправить ошибки"