Украинцы массово регистрируются для участия в пробном ЗНО, которое пройдет уже в следующем месяце.

Как сообщили в Украинском центре оценки качества образования, всего для участия в пробном тестировании зарегистрировали 155 735 украинцев, которые заказали 232 625 тестов.

Статистика показала, что чаще всего участники пробного тестирования выбирают проходить тесты по украинскому языку и литературе (82 317), математике (51 684), а также английскому языку (34 632).

Теперь до 10 марта в личных кабинетах участников пробного ВНО появятся приглашения, в которых будет прописано, где и во сколько пройдет тестирование.

Также участникам напомнили о том, что узнать свои результаты они смогут только если внесут свои ответы в специальный сервис «Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания». Для пробного тестирования по украинскому языку, украинскому языку и литературе это нужно будет сделать с 19 по 21 марта, а для тестов по остальным предметам – с 26 по 28 марта.

Результаты пробных тестов по украинскому языку, украинскому языку и литературе должны будут объявить участникам 25 марта, а по другим предметам – 1 апреля.

Стоит также отметить, что уже с 1 февраля украинцы начали регистрироваться для участия в полноценном ВНО. Пройти эту процедуру будущие абитуриенты должны будут до 9 марта включительно. Пока активнее всего регистрируются в Киевском, Днепровском и Харьковском областных центрах. Само тестирование будет проходить с 23 мая по 17 июня.

Также сейчас в МОН рассматривают возможность создания отдельной от ВНО программы тестирования украинцев для оценки профессиональных знаний и умений учителей начальных классов.

Напомним, когда будут результаты пробного тестирования и что надо сделать, чтобы их узнать.

Как сообщала Politeka, в Минобразования рассказали, как украинцы будут сдавать пробное ВНО.

Также Politeka писала, что ЗНО-2022, сколько предметов можно сдать.