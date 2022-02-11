Соответствующий законопроект предложили на рассмотрение Верховной Рады 9 февраля. Учащимся школ, которые в 2022 году должны выпуститься из учебного заведения, предлагают предоставить выбор: они могут получить оценку результатов своего обучения путем годового оценивания, государственной итоговой аттестации либо аттестации в виде внешнего независимого оценивания.
Таким образом, получение оценок государственной итоговой аттестации будет необязательным. Проходить соответствующее оценивание выпускникам предлагается по желанию.
Такая инициатива связана с распространением коронавируса в стране, и должна послужить одной из ограничительных мер, направленных на уменьшение негативных последствий пандемии.
Впрочем, этот законопроект пока не принят правительством.
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Сейчас регистрация на ВНО в Украине в самом разгаре: она стартовала 1 февраля и продлится до 9 марта. Зарегистрироваться учащиеся школ могут в своих учебных заведениях. Основная сессия ВНО в этом году запланирована на 23 мая – 17 июня.
До 29 апреля зарегистрировавшиеся для участия в ВНО школьники смогут загрузить на своих информационных страницах приглашения-пропуски с датой и местом проведения тестирования.
Напомним, раскрыты сроки регистрации ответов для получения результатов пробного ЗНО.
Как сообщала Politeka, когда будут результаты пробного ЗНО и что надо сделать, чтобы их узнать.
Также Politeka писала, что в Минобразования озвучили нюансы сдачи пробного тестирования.