Школьники большинства учебных заведений Украины вернулись 10 января за парты после зимних праздничных каникул. Дети проучатся до весны и их вновь ожидает отдых, но уже весной.
Министерством образования и науки был установлен график весенних каникул.
Согласно графику, весенние каникулы начнутся в украинских школах с 28 марта и продлятся по 3 апреля. Уже 4 апреля школьники вернутся за парты. Но это не означает, что все школы будут придерживаться указанных сроков.
На дату начала каникул может повлиять высокий уровень заболеваемости COVID-19, гриппом, ОРВИ, а также проблемы с отоплением.
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Кроме того, администрации учебных заведений могут самостоятельно корректировать точные сроки каникул, выполняя требование по обязательному количеству учебных часов.
Согласно этим установленным требованиям, ученики начальной школы (1-4 классы) должны отучиться 720 часов, ученики гимназии (5-9 классы) - 890 часов, а ученики лицея (10-11 классы) - 1110 часов.
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