В уряді пропонують змінити правила отримання підсумкових оцінок учнями по закінченню цього навчального року.

Відповідний законопроект запропонували на розгляд Верховної Ради 9 лютого. Учням шкіл, які в 2022 році повинні випуститися з навчального закладу, пропонують надати вибір: вони можуть отримати оцінку результатів свого навчання шляхом річного оцінювання, державної підсумкової атестації або атестації у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання.

Таким чином, отримання оцінок державної підсумкової атестації буде необов'язковим. Проходити відповідне оцінювання випускникам пропонується за бажанням.

Така ініціатива пов'язана з поширенням коронавірусу в країні, і повинна послужити одним з обмежувальних заходів, спрямованих на зменшення негативних наслідків пандемії.

Втім, цей законопроект поки не прийнятий урядом.

Зараз реєстрація на ЗНО в Україні в самому розпалі: вона стартувала 1 лютого і триватиме до 9 березня. Зареєструватися учні шкіл можуть у своїх навчальних закладах. Основна сесія ЗНО цього року запланована на 23 Травня – 17 червня.

До 29 квітня школярі, які зареєструвалися для участі у ЗНО, зможуть завантажити на своїх інформаційних сторінках запрошення-пропуски з датою та місцем проведення тестування.

Нагадаємо, розкрито терміни реєстрації відповідей для отримання результатів пробного ЗНО.

Як повідомляла Politeka, коли будуть результати пробного ЗНО і що треба зробити, щоб їх дізнатися.

Також Politeka писала, що У Міносвіти озвучили нюанси здачі пробного тестування.