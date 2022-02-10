Українці масово реєструються для участі у пробному ЗНО, яке пройде вже наступного місяця.

Як повідомили в Українському центрі оцінки якості освіти, всього для участі в пробному тестуванні зареєстрували 155 735 українців, які замовили 232 625 тестів.

Статистика показала, що найчастіше учасники пробного тестування обирають проходити тести з української мови та літератури (82 317), математики (51 684), а також англійської мови (34 632).

Тепер до 10 березня в особистих кабінетах учасників пробного ЗНО з'являться запрошення, в яких буде прописано, де і у скільки пройде тестування.

Також учасникам нагадали про те, що дізнатися свої результати вони зможуть тільки якщо внесуть свої відповіді в спеціальний сервіс «визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання». Для пробного тестування З української мови, української мови та літератури це потрібно буде зробити з 19 по 21 березня, а для тестів з інших предметів – з 26 по 28 березня.

Результати пробних тестів з української мови, української мови та літератури повинні будуть оголосити учасникам 25 березня, а з інших предметів – 1 квітня.

Варто також зазначити, що вже з 1 лютого українці почали реєструватися для участі у повноцінному ЗНО. Пройти цю процедуру майбутні абітурієнти повинні будуть до 9 березня включно. Поки найактивніше реєструються в Київському, Дніпровському та Харківському обласних центрах. Саме тестування проходитиме з 23 травня по 17 червня.

Також зараз у МОН розглядають можливість створення окремої від ЗНО програми тестування українців для оцінки професійних знань та умінь вчителів початкових класів.

Нагадаємо, коли будуть результати пробного тестування і що треба зробити, щоб їх дізнатися.

Як повідомляла Politeka, У Міносвіти розповіли, як українці складатимуть пробне ЗНО.

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