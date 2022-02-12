У Міносвіти перерахували спеціальності, щоб вступити на які в 2022 році, абітурієнтам доведеться здавати ЗНО з математики.

Відповідна інформація наведена у Додатку до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році, повідомляє прес-служба Міносвіти.

Так, вибирати між математикою або іноземною мовою доведеться бажаючим вступити на спеціальності наступних сфер знань:

педагогіка

богослов'я

право

біологія

природничі науки

пграрні науки

петеринарна медицина

охорона здоров'я.

І обов'язково пройти тестування з математики доведеться тим, хто хоче хоче поступити на:

соціальні науки

журналістику

управління та адміністрування

математику і статистику

інформаційні технлогії

механічну інженерію

електричну інженерію

електроніку та телекомунікації

соціальну роботу.

У Міносвіти додали, що вступники цього року можуть використовувати результати ЗНО 2019-2022 років.

Зазначимо, ЗНО з математики та математики (завдання рівня стандарту) відбудеться 3 червня.

Раніше ми розповідали, ЗНО-2022 з української мови та літератури доведеться здавати тим абітурієнтам, які зібралися вступати на спеціальності наступних сфер знань: освіта/педагогіка, культура і мистецтво, гуманітарні науки, богослов'я, соціальні та поведінкові науки, журналістика, управління та адміністрування, право, архітектура і будівництво, соціальна робота, сфера обслуговування, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини.

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