Відповідна інформація наведена у Додатку до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році, повідомляє прес-служба Міносвіти.
Так, вибирати між математикою або іноземною мовою доведеться бажаючим вступити на спеціальності наступних сфер знань:
- педагогіка
- богослов'я
- право
- біологія
- природничі науки
- пграрні науки
- петеринарна медицина
- охорона здоров'я.
І обов'язково пройти тестування з математики доведеться тим, хто хоче хоче поступити на:
- соціальні науки
- журналістику
- управління та адміністрування
- математику і статистику
- інформаційні технлогії
- механічну інженерію
- електричну інженерію
- електроніку та телекомунікації
- соціальну роботу.
У Міносвіти додали, що вступники цього року можуть використовувати результати ЗНО 2019-2022 років.
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Зазначимо, ЗНО з математики та математики (завдання рівня стандарту) відбудеться 3 червня.
Раніше ми розповідали, ЗНО-2022 з української мови та літератури доведеться здавати тим абітурієнтам, які зібралися вступати на спеціальності наступних сфер знань: освіта/педагогіка, культура і мистецтво, гуманітарні науки, богослов'я, соціальні та поведінкові науки, журналістика, управління та адміністрування, право, архітектура і будівництво, соціальна робота, сфера обслуговування, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини.
Нагадаємо, складання іспитів ЗНО-2022 можуть зробити необов'язковою, з'явився новий законопроект
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