Відповідна інформація наведена у Додатку до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2022 році, повідомляє прес-служба Міносвіти.

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Так, вибирати між математикою або іноземною мовою доведеться бажаючим вступити на спеціальності наступних сфер знань:

  • педагогіка
  • богослов'я
  • право
  • біологія
  • природничі науки
  • пграрні науки
  • петеринарна медицина
  • охорона здоров'я.

І обов'язково пройти тестування з математики доведеться тим, хто хоче хоче поступити на:

  • соціальні науки
  • журналістику
  • управління та адміністрування
  • математику і статистику
  • інформаційні технлогії
  • механічну інженерію
  • електричну інженерію
  • електроніку та телекомунікації
  • соціальну роботу.

У Міносвіти додали, що вступники цього року можуть використовувати результати ЗНО 2019-2022 років.

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Зазначимо, ЗНО з математики та математики (завдання рівня стандарту) відбудеться 3 червня.

ЗНО

Раніше ми розповідали, ЗНО-2022 з української мови та літератури доведеться здавати тим абітурієнтам, які зібралися вступати на спеціальності наступних сфер знань: освіта/педагогіка, культура і мистецтво, гуманітарні науки, богослов'я, соціальні та поведінкові науки, журналістика, управління та адміністрування, право, архітектура і будівництво, соціальна робота, сфера обслуговування, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини.

Нагадаємо, складання іспитів ЗНО-2022 можуть зробити необов'язковою, з'явився новий законопроект

Як повідомляла Politeka, розкрито терміни реєстрації відповідей для отримання результатів пробного ЗНО-2022

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