Последнее зимнее полнолуние, которое произойдет 16-го числа в 18:58 по киевскому времени, принесет некоторым знакам Зодиака неприятности и проблемы. Об этом пишет 1001goroskop.
Овен
Это время будет наполнено событиями, которые могут спровоцировать у Овна вспышку внезапного гнева. Ни окружающие, ни сам Овен могут этого даже не замечать, а когда заметят, будет уже поздно. Потому стоит держать себя в руках и постараться не нервничать.
Раки
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Последнее зимнее полнолуние принесет трудности. Раку следует избегать финансовых и имущественных споров, в том числе судебных. Эмоций будет много, а вот толку, увы, нет. Лучше уж переключить свою энергию на что-то другое, тогда можна избежать проблем.
Дева
В ближайшее полнолуние у представителей этого знака Зодиака вероятные очень неоднозначные ситуации. И чтобы из них выпутаться, придется проявить максимальную ловкость. В работе и бизнесе будьте предельно внимательны к самым мелким деталям.
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