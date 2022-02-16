Вероятны сильные разочарования, а также будет присутствовать недоверие – к самим себе и другим людям.

Последнее зимнее полнолуние, которое произойдет 16-го числа в 18:58 по киевскому времени, принесет некоторым знакам Зодиака неприятности и проблемы. Об этом пишет 1001goroskop.

Овен

Это время будет наполнено событиями, которые могут спровоцировать у Овна вспышку внезапного гнева. Ни окружающие, ни сам Овен могут этого даже не замечать, а когда заметят, будет уже поздно. Потому стоит держать себя в руках и постараться не нервничать.

Раки

Последнее зимнее полнолуние принесет трудности. Раку следует избегать финансовых и имущественных споров, в том числе судебных. Эмоций будет много, а вот толку, увы, нет. Лучше уж переключить свою энергию на что-то другое, тогда можна избежать проблем.

Дева

В ближайшее полнолуние у представителей этого знака Зодиака вероятные очень неоднозначные ситуации. И чтобы из них выпутаться, придется проявить максимальную ловкость. В работе и бизнесе будьте предельно внимательны к самым мелким деталям.

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