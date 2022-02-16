Как пишет Politeka.net со ссылкой на путеводитель участника ЗНО, который разработали в Украинском центре оценивания качества образования, для получения сертификата необходимо было оформить комплект регистрационных документов.
Если все документы были оформлены правильно, сертификат поступит в учебное заведение, где зарегистрирован школьник, или по адресу, указанному при регистрации.
Отмечается, что в сертификате указаны предметы, которые абитуриент будет сдавать, а также указан код допуска на личную информационную страничку участника ЗНО.
В путеводители подчеркнули, что сертификаты нельзя ламинировать, поскольку после каждого экзамена в них будут ставить отметку о прохождении ЗНО. Документ обязательно нужно брать с собой на каждый экзамен, поскольку без него не допустят в пункт проведения ЗНО.
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Отметим, что основная сессия экзаменов стартует 23 мая с тестирования по физике.
Напомним, на какие специальности нужно будет сдавать математику на ЗНО-2022.
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