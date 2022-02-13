Школярі більшості навчальних закладів України повернулися 10 січня за парти після зимових святкових канікул. Діти провчаться до весни і їх знову чекає відпочинок, але вже весною.
Міністерством освіти і науки був установлений графік весняних канікул.
Згідно з графіком, весняні канікули почнуться в українських школах з 28 березня і триватимуть по 3 квітня. Вже 4 квітня школярі повернуться за парти. Але це не означає, що всі школи будуть дотримуватися зазначених термінів.
На дату початку канікул може вплинути високий рівень захворюваності на COVID-19, грип, ГРВІ, а також проблеми з опаленням.
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Крім того, адміністрації навчальних закладів можуть самостійно коригувати точні терміни канікул, виконуючи вимогу щодо обов'язкової кількості навчальних годин.
Згідно з цими встановленими вимогами, учні початкової школи (1-4 класи) повинні відучитися 720 годин, учні гімназії (5-9 класи) - 890 годин, а учні ліцею (10-11 класи) - 1110 годин.
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