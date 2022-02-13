Для кожної спеціальності першим предметом для здачі став українська мова та література або українська мова. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства освіти та науки України.
Після успішної здачі першого предмета абітурієнти можуть вступати на бажану спеціальність.
Для тих, хто хоче вступати на молодшого бакалавра, потрібно мати результати з двох предметів - українська мова або українська мова і література, і предмет за вибором абітурієнта з переліку других і третіх предметів.
Так, для художніх спеціальностей другий іспит - творчий конкурс.
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Для вступників на основі молодшого спеціаліста або професійного молодшого бакалавра або молодшого бакалавра потрібно також здати два предмети й пройти професійне завдання. Перший предмет - український, а другий - за вибором внз. На бюджетні місця на конкурсі - це математика або історія України, а для майбутніх контрактників - внз можуть надати свій список предметів за вибором вступника.
Зазначимо, якщо випускник вступає на медичні, фармацевтичні та ветеринарні спеціальності, йому потрібно здати тести в залежності від відповідних спеціальностей.
Список предметів тут.
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Як повідомляла Politeka, на які спеціальності потрібно буде здавати математику
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