Абітурієнтам пояснили, що потрібно ще для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) крім підготовки - опубліковано перелік предметів, іспити з яких потрібно складати при вступі.

Для кожної спеціальності першим предметом для здачі став українська мова та література або українська мова. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства освіти та науки України.

Після успішної здачі першого предмета абітурієнти можуть вступати на бажану спеціальність.

Для тих, хто хоче вступати на молодшого бакалавра, потрібно мати результати з двох предметів - українська мова або українська мова і література, і предмет за вибором абітурієнта з переліку других і третіх предметів.

Так, для художніх спеціальностей другий іспит - творчий конкурс.

Для вступників на основі молодшого спеціаліста або професійного молодшого бакалавра або молодшого бакалавра потрібно також здати два предмети й пройти професійне завдання. Перший предмет - український, а другий - за вибором внз. На бюджетні місця на конкурсі - це математика або історія України, а для майбутніх контрактників - внз можуть надати свій список предметів за вибором вступника.

Зазначимо, якщо випускник вступає на медичні, фармацевтичні та ветеринарні спеціальності, йому потрібно здати тести в залежності від відповідних спеціальностей.

Список предметів тут.

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