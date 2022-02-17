Правительство Бельгии разрешило ввести в стране 4-дневную рабочую неделю - как будет работать новая система и о каком условии должны знать бельгийцы.

Пандемия коронавируса внесла свои корректировки в трудовое законодательство Бельгии. В этой стране одобрили пакет экономических реформ, пишет The Guardian.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро отметил, что новшество позволит работать более гибко, а также совмещать личную и рабочую жизнь.

Так, у сотрудников появился шанс работать четыре дня в неделю и иметь три дня выходных. Работодатель может отказать сотруднику в переходе на 4-дневную рабочую неделю, но должен будет обосновать свой отказ в письменном виде.

Важное условие, которое должны знать бельгийцы: при 4-дневной рабочей неделе они должны будут работать по 10 часов в день вместо 8 часов. Зарплата, к слову, сохраняется та же, как и при пятидневке.

Кроме того, бельгийцы смогут работать больше в течение одной недели и меньше на следующей. Также новое законодательство закрепляет право сотрудников быть недоступными для работодателя в нерабочее время.

Добавим, практика 4-дневной рабочей недели не нова для Европы. С 2015-го по 2019 такая система внедрялась в Исландии, ее тогда выбрали 85% работающего населения. Также шестимесячный испытательный срок подобной рабочей недели должен начаться в 2023 году в Шотландии.

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