Пандемия коронавируса внесла свои корректировки в трудовое законодательство Бельгии. В этой стране одобрили пакет экономических реформ, пишет The Guardian.
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро отметил, что новшество позволит работать более гибко, а также совмещать личную и рабочую жизнь.
Так, у сотрудников появился шанс работать четыре дня в неделю и иметь три дня выходных. Работодатель может отказать сотруднику в переходе на 4-дневную рабочую неделю, но должен будет обосновать свой отказ в письменном виде.
Важное условие, которое должны знать бельгийцы: при 4-дневной рабочей неделе они должны будут работать по 10 часов в день вместо 8 часов. Зарплата, к слову, сохраняется та же, как и при пятидневке.
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Кроме того, бельгийцы смогут работать больше в течение одной недели и меньше на следующей. Также новое законодательство закрепляет право сотрудников быть недоступными для работодателя в нерабочее время.
Добавим, практика 4-дневной рабочей недели не нова для Европы. С 2015-го по 2019 такая система внедрялась в Исландии, ее тогда выбрали 85% работающего населения. Также шестимесячный испытательный срок подобной рабочей недели должен начаться в 2023 году в Шотландии.
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