Как пишет Politeka.net, пресс-служба Госспецсвязи сообщает, что со связью могут быть проблемы.
"Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи обратился к операторам с рекомендацией не отключать от мобильной связи и доступа к сети Интернет абонентов, у которых недостаточно средств на счете или задолженность.
Связь чрезвычайно важна в тех условиях, в которых Украина находится сейчас. В настоящее время операторы фиксируют большую нагрузку на сети, поэтому возможны перебои со связью. Госспецсвязи просит абонентов совершать телефонные вызовы и обмен сообщениями в случае необходимости Если не можете дозвониться – совершайте обмен SMS-сообщениями", - было написано в публикации.
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