Телеведуча Катя Осадча через соцмережу жорстко звернулася до українських зірок, які довгий час живуть в Росії.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Катя Осадча в своїх Instagram-сторіс жорстко і вимогливо звернулася до українських зірок, які довгий час живуть і будують кар'єру в Росії. У своєму зверненні телезірка закликала їх не мовчати про те, що насправді відбувається.

"Регіна Тодоренко, дівчина з українським паспортом і кар'єрою в Росії, не мовчи!".

"Ані Лорак, ми не спілкувалися 8 років. Але Українка з Чернівців не може мовчати, коли її країну розстрілює Росія. Хоча тут така справа-кар'єра чи Батьківщина".

"Світлана Лобода, ми не спілкувалися останнім часом зі зрозумілих причин. Але ти точно знаєш, що відбувається зараз в Україні. Адже у тебе сотні друзів, які сидять в підвалах. Ти на всіх підписана і розумієш все. Мама і дочка".

"Анна Сєдокова, не мовчи. Ти саме в Україні почала свою кар'єру. У тебе багато друзів, і не можеш не знати, що відбувається насправді. А своїх передплатників годуєш картинками"світу – світ". Ні, так більше не працює", - з такими словами Осадча звернулася до українських зірок в Росії.

Нагадаємо, Андрій Данилко в прямому ефірі не зміг стримати емоцій: "Я б хотів російським людям сказати...".

Як повідомляла Politeka, "Я український єврей, що говорить російською": чоловік Дорофєєвої не стримав сльози і звернувся до громадян РФ.

Також Politeka писала, що Потап підбадьорив українців, іронічно висміявши Лукашенка і Путіна: "Це найкраща казка на ніч...".