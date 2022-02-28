Обласна державна адміністрація Запорізької області оголосила про тимчасову окупацію Бердянська, де зараз йде народний опір українців.

Як пише Politeka.net, російські окупаційні війська тимчасово захопили місто Бердянськ на березі Азовського моря. Про це повідомила ОДА Запорізької області, Маючи оперативну інформацію станом на 7 ранку від Бердянської РДА.

Люди в окупованому місті вийшли на площі міста і скандували українські кричалки, закликаючи росіян піти з їхньої землі. Кадри були розміщені в безлічі соціальних мереж і ТГ-каналів.

"Росіяни, йдіть", - звучало на відео.

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