Як пише Politeka.net, російські окупаційні війська тимчасово захопили місто Бердянськ на березі Азовського моря. Про це повідомила ОДА Запорізької області, Маючи оперативну інформацію станом на 7 ранку від Бердянської РДА.
Люди в окупованому місті вийшли на площі міста і скандували українські кричалки, закликаючи росіян піти з їхньої землі. Кадри були розміщені в безлічі соціальних мереж і ТГ-каналів.
"Росіяни, йдіть", - звучало на відео.
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