Святослав Вакарчук обратился к россиянам и в частности к российским матерям, чьи сыновья вторглись на территорию Украины.

Обращение он опубликовал на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

«Я - Святослав Вакарчук, музыкант из группы «Океан Эльзы». Я обращаюсь к россиянам. Пятые сутки ваши самолеты, пятые сутки ваши танки, ракеты, гранатометы убивают мирных украинских людей. Пятые сутки наши дети рождаются в бомбоубежищах. Пятые сутки, это ужасно, они умирают от вашего оружия. Это чудовищное преступление, которому не было равных со второй мировой войны, не может быть оправдано никакой целью, тем более лживой и надуманной», - заявил музыкант.

Святослав Вакарчук призвал российских матерей, чьи сыновья воют в Украине, остановить их и вернуть домой живыми.

«Российские солдаты, которые сейчас пришли на нашу землю – чьи-то сыновья. Я особенно обращаюсь сейчас к российским матерям. Остановите своих сыновей! Не дайте им стать соучастниками страшного преступления. Верните их домой живыми, целыми и невредимыми, чтобы они не вернулись к вам домой в мешках», - сказал он.

Святослав Вакарчук подчеркнул, что украинцы – мирная нация, но сейчас вынуждена защищаться.

«Мы – мирная нация. Украинцы – мирный народ. Мы не хотим никому зла и не хотим ни на кого нападать, но вы пришли к нас с оружием убивать наших людей и захватывать нашу землю. И мы защищаемся, и будем защищаться до тем пор, пока последний солдат чужой армии не уйдет с нашей мирной земли», - отметил музыкант.

Напомним, Вакарчук рассказал, как украинцы могут помочь ВСУ

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