Певица Вера Брежнева рассказала,где сейчас находится с семьей, поделившись в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева - популярная украинская певица. Звезда продолжает поддерживать украинцев во время войны и поделилась новой публикацией в Инстаграм.

"Я никогда не делила наши народы.

Ни тогда, когда помогала тысячам людей и детей. Ни тогда, когда пела свои песни, обнимала и радовала.

Мои мама и бабушка - русские. Папа и дедушка - украинцы. Оба народа - мои предки и моя кровь. Я родилась и живу в Украине. И сейчас у нас беда.

У меня в подписчиках 32% русских. Я просто хочу, чтобы вы знали правду. И если в ваших силах что-то сделать - сделали это.

Мы до последнего не верили, что это произойдет. Но уже пятый день у нас идёт война. Все больше мирных жителей гибнет. Все больше домов, школ, садиков разрушено. Разрушены важные здания для обеспечения жизнедеятельности городов.

Я с детьми сейчас в безопасности.

Но мой муж и мама, семья младшей сестры в Киеве прячутся от бомбежек в подвалах.

Потому что военные действия идут и в Киеве, и в Житомире,и в Харькове, и в Бердянске, и в Мелитополе, и в Херсоне, и в Чернигове, и в Одессе, и в Каховке и в других городах, сёлах.

И все до единого украинцы молят русских солдат - не приходите. Не убивайте. Нет у этой войны смысла. Нет у неё оправдания. Нельзя ее продолжать.

ОСТАНОВИТЕ ВОЙНУ!!!", - написано было под фото.

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