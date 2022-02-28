Как пишет Politeka.net, Вера Брежнева - популярная украинская певица. Звезда продолжает поддерживать украинцев во время войны и поделилась новой публикацией в Инстаграм.
"Я никогда не делила наши народы.
Ни тогда, когда помогала тысячам людей и детей. Ни тогда, когда пела свои песни, обнимала и радовала.
Мои мама и бабушка - русские. Папа и дедушка - украинцы. Оба народа - мои предки и моя кровь. Я родилась и живу в Украине. И сейчас у нас беда.
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У меня в подписчиках 32% русских. Я просто хочу, чтобы вы знали правду. И если в ваших силах что-то сделать - сделали это.
Мы до последнего не верили, что это произойдет. Но уже пятый день у нас идёт война. Все больше мирных жителей гибнет. Все больше домов, школ, садиков разрушено. Разрушены важные здания для обеспечения жизнедеятельности городов.
Я с детьми сейчас в безопасности.
Но мой муж и мама, семья младшей сестры в Киеве прячутся от бомбежек в подвалах.
Потому что военные действия идут и в Киеве, и в Житомире,и в Харькове, и в Бердянске, и в Мелитополе, и в Херсоне, и в Чернигове, и в Одессе, и в Каховке и в других городах, сёлах.
И все до единого украинцы молят русских солдат - не приходите. Не убивайте. Нет у этой войны смысла. Нет у неё оправдания. Нельзя ее продолжать.
ОСТАНОВИТЕ ВОЙНУ!!!", - написано было под фото.
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