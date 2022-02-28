Как пишет Politeka.net, Дмитрий Комаров - популярный украинский телеведущий. Знаменитость продолжает поддерживать украинцев и записал новое обращение к россиянам.
"Пятый день войны России с Украиной. Россия напала и то во что многие отказывались верить, все таки произошло. Пятый день мы не можем видеть родных регулярно, мы должны прятать женщин, детей, родителей, слушать воздушную тревогу, убегать в подвалы...", - сказал Комаров.
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