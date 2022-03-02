Киев удержан от полного захвата, а США наблюдают за ситуацией.

Власти РФ отправили в нашу страну около 100 процентов от всех сил, заранее сконцентрированных у границы

О том, что российские оккупанты за 7 дней военных действий перенаправили на территорию Украины более 80 процентов своего так называемого "боевого потенциала", который в период учений был подтянут поближе к границе, ссылаясь на информацию, предоставленную Пентагоном, пишет " Укринформ ".

"Мы считаем, что сейчас россияне задействовали более 80 процентов своей боевой мощи, созданной предварительно, поскольку почти вся она отправлена в Украину", - заявил военный представитель США.

Также, по словам представителя Пентагона, войска страны-агрессора готовятся к продолжению наступления на Киев, пока Пентагон внимательно отслеживает, как оборона столицы удерживает север столицы.

В частности: "Основное наступление на Киев в большинстве своем остается там, где оно было вчера, следовательно, никакого заметного движения со стороны россиян, надвигающихся с севера".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что под Харьковом, бойцы ВСУ захватили 6 новейших российских танков.

Также ранее мы информировали о том, что кое-где, россиян уже оттеснили к границам.

А до этого наш портал сообщали о том, что силы оккупантов несут потери на всех направлениях.