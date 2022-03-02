Безоружные жители Конотопа чуть не "порвали" российских оккупантов

То, как в Конотопе "радостно" встретили вооруженных бойцов армии РФ, можно увидеть в Telegram-канале " Информатор ".

Как стало известно, в городе собрали вече, на котором мэр Конотопа сообщил жителям - "орки" поставили ультиматум: либо он сдает город, либо город разносят артиллерией. По словам мэра, все должны решить сами жители, а он уже сделал собственный выбор - только воевать.

Немногим позднее, появилось видео о том, как идут "разборки" с российскими оккупантами, которые расстрелять город артиллерией, трусливо, и издалека. В частности, жители заставили россиян покинуть улицы города, и агрессоры даже сделали это с поднятыми руками, что, безусловно, указывает на низкий моральный дух.

По людям видно, что они готовы рвать орков голыми руками.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что российскую военную колонну жители попросту не пропускают в Энергодар.

Также ранее мы информировали о том, что РФ снова стягивает боевые суда к Одессе.

А до этого наш портал сообщали о том, что некоторые банки Украины могут объявить о кредитных каникулах - НБУ разрешил.