В правительстве объяснили, повлияет ли на стабильность поставок электроэнергии в Украине нападения РФ на ЗАЭС

О том, по какой причине наша страна все же не останется без электроэнергии, вопреки атаке российских оккупантов на Запорожскую атомную электростанцию, ссылаясь на главу Министерства Украины, Германа Галущенко, пишет "Обозреватель".

По словам Галущенко, украинцы не останутся без света, поскольку дестабилизация энергосистеме пока не грозит, и она будет работать в стабильном, нормальном режиме. Кроме того, в ближайшее время, Украина обязательно подключится к энергетической системе Европейского Союза.

Запорожская АЭС обстрел пожар

"Пока мы еще не подключены. Присоединение должно решиться на следующей неделе. Но сейчас мы поддерживаем за счет собственных мощностей", - акцентировал министр энергетики.

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Отметим, российские вооруженные сили, в ночь на 4-е марта, начали обстреливать ЗАЭС, одну из самых крупных в Европе. Сейчас на ЗАЭС отключен 3-й энергоблок, и работает только 4-й энергоблок.

Запорожская АЭС обстрел пожар

Кроме того, пожар, возникший вследствие обстрела, уже ликвидирован специалистами ГСЧС, а радиационное и противопожарное состояние на атомной электростанции не выше нормы.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Президент Украины сделал срочное заявление о последствиях атаки ЗАЭС.

Также ранее мы информировали о том, что из Офиса Президента жестко обратились к странам Запада.

А до этого наш портал сообщали о том, что украинцы сбили еще несколько самолетов и вертолетов РФ.