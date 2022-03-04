В правительстве объяснили, повлияет ли на стабильность поставок электроэнергии в Украине нападения РФ на ЗАЭС
О том, по какой причине наша страна все же не останется без электроэнергии, вопреки атаке российских оккупантов на Запорожскую атомную электростанцию, ссылаясь на главу Министерства Украины, Германа Галущенко, пишет "
По словам Галущенко, украинцы не останутся без света, поскольку дестабилизация энергосистеме пока не грозит, и она будет работать в стабильном, нормальном режиме. Кроме того, в ближайшее время, Украина обязательно подключится к энергетической системе Европейского Союза.
"Пока мы еще не подключены. Присоединение должно решиться на следующей неделе. Но сейчас мы поддерживаем за счет собственных мощностей", - акцентировал министр энергетики.
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Отметим, российские вооруженные сили, в ночь на 4-е марта, начали обстреливать ЗАЭС, одну из самых крупных в Европе. Сейчас на ЗАЭС отключен 3-й энергоблок, и работает только 4-й энергоблок.
Кроме того, пожар, возникший вследствие обстрела, уже ликвидирован специалистами ГСЧС, а радиационное и противопожарное состояние на атомной электростанции не выше нормы.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что Президент Украины сделал срочное заявление о последствиях атаки ЗАЭС.
Также ранее мы информировали о том, что из Офиса Президента жестко обратились к странам Запада.
А до этого наш портал сообщали о том, что украинцы сбили еще несколько самолетов и вертолетов РФ.