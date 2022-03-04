Российская пропагандистская машина применяет грубую тактику 2014-го года, когда через пытки оккупанты заставляли пленных говорить то, что нужно российскому телевидению.

Пропагандистская машина РФ готовит очередную манипуляцию. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины напоминает о подготовке Россией дезинформационной кампании. Для этого оккупанты используют пленного летчика.

Как передает командование Воздушных Сил ВСУ, под давлением и угрозой расправы, летчик дает интервью о националистах, ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а следует дружить с «братским» народом.

Российская пропагандистская машина применяет грубую тактику 2014-го года, когда через пытки оккупанты заставляли пленных говорить то, что нужно российскому телевидению. Не верьте ни единому его слову.

«Командование Воздушных Сил ВС Украины не имеет никаких сомнений в патриотизме и мужестве молодого пилота, который за несколько дней успешно выполнил не одно боевое задание, защищая страну от российских оккупантов! Сделаем все возможное, чтобы вернуть парня домой!», - говорится в сообщении.

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