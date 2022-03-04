"Враг озадачен и напуган. Мы его еще не победили. Но это время неотвратимо приближается"

Министр обороны обратился к украинцам на своей странице в Facebook.

Уважаемые украинцы!

196 часов обороны.

Мы даем отпор российским оккупантам уже вторую неделю.

В эти часы и дни происходит слом ситуации.

Время излома требует собранности, особой концентрации.

Наши защитники и защитницы остановили врага на большинстве направлений. На некоторых Вооруженные силы совершили успешное контрнаступление.

Остается сложной ситуация на юге, где враг в последние часы обстреливал Запорожскую АЭС. Но боевой дух людей в казацком крае таков, что оккупанты обречены на поражение.

Непреодолимой крепостью стоит Харьков. Вся Украина с болью смотрит на российские обстрелы. Но теперь вся Европа знает, что Харьков – не только интеллектуальный и промышленный центр, но и гордый город отважных граждан.

Дерутся Сумщина и Черниговщина. Они спасают Киев от осады. Пока управление страной и армией не нарушено – у врага никаких шансов.

На востоке и юге – везде – украинский народ дает отпор врагу и приближает победу.

По итогам 8 суток потери русской армии превысили 10 тыс. убитыми и ранеными и пленными. Подтверждено уничтожение минимум одного русского генерала. Российское общество начинает чувствовать и осознавать эти потери.

Уничтоженную российскую бронетехнику уже приходится измерять не единицами, а батальонами и бригадами.

В Вооруженные силы в качестве трофеев поступило едва ли не больше танков и бронемашин, чем последние 8 лет поступало от украинского ОПК.

Наши защитники захватили несколько машин со снарядами в РСЗО, которыми российские военные преступники обстреливают наши мирные города. Все эти снаряды «вернутся» врагу.

Мы также несем потери. Война-это большое горе. Почти каждый час поступают известия, что российские оккупанты снова убили мирных жителей. Кровь вскипает от ярости, когда гибнут наши дети…

Есть потери среди наших воинов. Они бьются как киборги, но в груди - живое сердце. Каждый из них будет почтен как герой.

Люди-самое ценное для нас. Я очень надеюсь, что российская сторона выполнит обязательства по созданию гуманитарных коридоров.

За эти дни было принято много сложных решений. Нам приходилось маневрировать, чтобы сохранить армию. Но всю нашу землю мы вернем.

Мы с болью смотрим на разрушенные здания после российских обстрелов. Мы все отстроим.

Командир флагмана ВМСУ выполнил приказ затопить корабль, чтобы находившийся на ремонте фрегат «Гетман Сагайдачный» не достался врагу. Трудно представить более сложное решение для мужественного воина и всей команды. Но мы построим новый флот. Современный, мощный.

Главное сейчас-устоять.

Я прекрасно понимаю. Все утомлены, многие люди истощены, шокированы потерями. Впереди еще очень сложный период. Нам понадобится много сил и выдержки.

Но хочу сказать всем. Украинцы-вы невероятные!

Враг озадачен и напуган. Мы его еще не победили. Но это время неотвратимо приближается.

Кремлевские крысы уже дрожат. Часть активно ищет способ убежать.

Вся Украина успешно перестраивается для жизни в условиях обороны. Помощь поступает в промышленных объемах, эта работа уже налажена.

Мы защитим нашу страну и оставим ее будущим поколениям цветущей, успешной, лучшей, чем была.

Слава Украине! Слава Героям Украины!

Напомним, летчик попал в плен к оккупантам, его заставили продвигать пропаганду: "Не верьте ни одному слову!"

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