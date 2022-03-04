Російська пропагандистська машина застосовує грубу тактику 2014-го року, коли через тортури окупанти змушували полонених говорити те, що потрібно російському телебаченню.

Пропагандистська машина РФ готує чергову маніпуляцію. Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує про підготовку Росією дезінформаційної кампанії. Для цього окупанти використовують полоненого льотчика.

Як передає Командування Повітряних Сил ЗСУ, під тиском і загрозою розправи, льотчик дає інтерв'ю про націоналістів, ЄС і НАТО, куди Україні не слід йти, а слід дружити з «братнім» народом.

Російська пропагандистська машина застосовує грубу тактику 2014-го року, коли через тортури окупанти змушували полонених говорити те, що потрібно російському телебаченню. Не вірте жодному його слову.

«Командування Повітряних Сил ЗС України не має жодних сумнівів у патріотизмі та мужності молодого пілота, який за кілька днів успішно виконав не одне бойове завдання, захищаючи країну від російських окупантів! Зробимо все можливе, щоб повернути хлопця додому!»,- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у РФ почали блокувати соцмережі: росіян відрізали від решти світу.

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