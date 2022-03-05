Губернатор Николаевской области Виталий Ким рассказал о ситуации в Николаеве и области, обратившись к украинцам в новом видео.

Как пишет Politeka.net, украинские войска продолжают защищать Украину от российских оккупационных войск. Губернатор Николаевской области Виталий Ким записал новое видео, рассказав о ситуации в городе и области.

"Добрый день, мы с Украины. Смотрите, подходят войска, стреляют, город работает в штатном режиме, если будет совсем все плохо, то тогда пойдем в подвал, но на самом деле мы готовы отражать их, поэтому не переживайте - все под контролем", - сказал Виталий Ким.

"Не паникуйте, сейчас там с Кульбакино с буквой "z". Это захваченная нами техника. Не стреляйте", - добавил в еще одном видео Ким.

Стоит отметить, что после этого ВМС ВС Украины отчитались том, что 4 вертолета России было сбито. Один из морских пехотинцев смог ликвидировать сразу три единицы вражеской техники.

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