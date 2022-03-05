5 марта около 12:40 над Чернигов был сбит вражеский самолет, в результате чего произошло его падение на окраину частного сектора. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Спасены 2 человека. Информация о пострадавших уточняется.
Подразделениями ГСЧС осуществляется тушение четырех частных домов и двух хозяйственных построек.
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Ранее сообщалось, что пилот успел катапультироваться, позже его поймали, второй пилот погиб.
В результате падения самолета на территории частного сектора обнаружены 3 авиационные бомбы ФАБ-500. Проводятся мероприятия по эвакуации населения из микрорайона.
От ГСЧС привлечено 23 человека и 4 ед. техники, в том числе пиротехнический расчет.
Отметим, ФАБ-500-фугасная авиабомба, одна из самых мощных в России. Одна такая бомба может полностью составить многоэтажное здание. Бомбу сделана так, чтобы пробивать крепкие укрытия.
Ранее сообщалось, что такими бомбами россияне бомбили города Харьков и изюм.
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