5 марта около 12:40 над Чернигов был сбит вражеский самолет, в результате чего произошло его падение на окраину частного сектора. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Спасены 2 человека. Информация о пострадавших уточняется.

Подразделениями ГСЧС осуществляется тушение четырех частных домов и двух хозяйственных построек.

Ранее сообщалось, что пилот успел катапультироваться, позже его поймали, второй пилот погиб.

В результате падения самолета на территории частного сектора обнаружены 3 авиационные бомбы ФАБ-500. Проводятся мероприятия по эвакуации населения из микрорайона.

От ГСЧС привлечено 23 человека и 4 ед. техники, в том числе пиротехнический расчет.

Отметим, ФАБ-500-фугасная авиабомба, одна из самых мощных в России. Одна такая бомба может полностью составить многоэтажное здание. Бомбу сделана так, чтобы пробивать крепкие укрытия.

Ранее сообщалось, что такими бомбами россияне бомбили города Харьков и изюм.

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