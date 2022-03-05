5 березня близько 12:40 над Чернігів було збито ворожий літак, внаслідок чого сталося його падіння на околицю приватного сектору. Про це повідомляє ДСНС України.
Врятовано 2 особи. Інформація про постраждалих уточнюється.
Підрозділами ДСНС здійснюється гасіння чотирьох приватних будинків та двох господарських будівель.
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Раніше повідомлялося, що пілот встиг катапультуватися, згодом його спіймали, другий пілот загинув.
Внаслідок падіння літака на території приватного сектору виявлено 3 авіаційні бомби ФАБ-500. Проводяться заходи щодо евакуації населення з мікрорайону.
Від ДСНС залучено 23 особи та 4 од. техніки, у тому числі піротехнічний розрахунок.
Зазначимо, ФАБ-500 - фугасна авіабомба, одна з найпотужніших у Росії. Одна така бомба може повністю скласти багатоповерхову будівлю. Бомбу зроблена так, щоб пробивати міцні укриття.
Раніше повідомлялося, що такими бомбами росіяни бомбили міста Харків та Ізюм.
Нагадаємо, над лікарнею "Охматдит" у Києві збили ворожу ракету: був такий потужний вибух, що…
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