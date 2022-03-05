5 березня близько 12:40 над Чернігів було збито ворожий літак, внаслідок чого сталося його падіння на околицю приватного сектору. Про це повідомляє ДСНС України.

Врятовано 2 особи. Інформація про постраждалих уточнюється.

Підрозділами ДСНС здійснюється гасіння чотирьох приватних будинків та двох господарських будівель.

Раніше повідомлялося, що пілот встиг катапультуватися, згодом його спіймали, другий пілот загинув.

Внаслідок падіння літака на території приватного сектору виявлено 3 авіаційні бомби ФАБ-500. Проводяться заходи щодо евакуації населення з мікрорайону.

Від ДСНС залучено 23 особи та 4 од. техніки, у тому числі піротехнічний розрахунок.

Зазначимо, ФАБ-500 - фугасна авіабомба, одна з найпотужніших у Росії. Одна така бомба може повністю скласти багатоповерхову будівлю. Бомбу зроблена так, щоб пробивати міцні укриття.

Раніше повідомлялося, що такими бомбами росіяни бомбили міста Харків та Ізюм.

Нагадаємо, над лікарнею "Охматдит" у Києві збили ворожу ракету: був такий потужний вибух, що…

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