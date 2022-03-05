Як пише Politeka.net, Україна 10-ту добу чинить опір російським окупаційним військам. Сьогодні на величезні мітинги вийшли в Херсоні, де взяли обласний центр росіяни. Люди не тільки протестували, а й відібрали БТР, на який повісили прапор України і прогнали росіян з центру міста.
Але не тільки Херсон повстав проти окупантів. З'явилася інформація, що вийшли люди на мітинги в Бердянську.
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"У Бердянську живуть справжні патріоти.
У місто приїхала гуманітарка, але русню покрили триповерховим матом і оперативно прогнали. Гуманітарку ніхто не взяв", було підписано одне відео в тг-каналі"Інсайдер Україна Новини війна".
На відео люди кричали"Україна понад усе".
"Українці в окупованому Бердянську вийшли на мітинг проти окупантів. Поки росіяни сидять вдома і мовчазно «схвалюють» продовження війни.
Ми непокірні! Слава Україні", - написано було під другим відео.
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