Губернатор Миколаївської області Віталій Кім розповів про ситуацію в Миколаєві і області, звернувшись до українців в новому відео.

Як пише Politeka.net, українські війська продовжують захищати Україну від російських окупаційних військ. Губернатор Миколаївської області Віталій Кім записав нове відео, розповівши про ситуацію в місті і області.

"Добрий день, ми з України. Дивіться, підходять війська, стріляють, місто працює в штатному режимі, якщо буде зовсім все погано, то тоді підемо в підвал, але насправді ми готові відбивати їх, тому не переживайте - все під контролем", - сказав Віталій Кім.

"Не панікуйте, зараз там з Кульбакіно з буквою "z". Це захоплена нами техніка. Не стріляйте", - додав У ще одному відео Кім.

Варто відзначити, що після цього ВМС ЗС України відзвітували тому, що 4 Вертольоти Росії було збито. Один з морських піхотинців зміг ліквідувати відразу три одиниці ворожої техніки.

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