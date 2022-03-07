Министерство экономики Украины установило максимальную стоимость бензина (с учетом предельного уровня торговой надбавки) 38,34 гривны/литр, а также дизтоплива – 35,92 гривны/литр.
Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
"Согласно требованиям пункта 414 постановления Кабинета Министров "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 на основе расчетов НАК "Нефтегаз Украины" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 30,92 гривны, и 1 литра бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm, которая составляет 33,79 гривны", - говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, с учетом предельного уровня торговой надбавки максимальная стоимость бензина составляет 38,34 гривны/литр, а дизтоплива – 35,92 гривны/литр.
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