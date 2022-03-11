Слід зрозуміти, що подібна ситуація матиме катастрофічні наслідки для всього світу. Схоже, саме на це розраховує російський диктатор.

Володимир Путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній станції. Про це повідомили в Facebook Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, на контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують перевести на Україну.

Зараз окупанти працюють над тим, щоб створити докази, нібито саме українські війська причетні до ймовірного теракту. За даними розвідки, в районі аеропорту Антонов в Гостомелі зафіксовані російські автомобільні рефрижератори, що збирають тіла загиблих українських захисників.

Існує ймовірність, що їх будуть видавати за вбитих диверсантів в зоні ЧАЕС.

"Не отримавши бажаного результату від наземної військової операції і прямих переговорів, Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок з підтримки України. Зараз і Україна, і світ, і сама Росія розуміють, що заяви про причетність України для створення ядерної небезпеки – тільки постановка за бездарним сценарієм" - пише прес-служба ГУР МО.

Слід зрозуміти, що подібна ситуація матиме катастрофічні наслідки для всього світу. Схоже, саме на це розраховує російський диктатор, вимагаючи неприйнятних поступок.

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