Мати й не знала, що її бомбить рідний син.

В СБУ розповіли цікаву історію, приголомшливу своїм цинізмом

Про те, що "синочок", що залишився в тимчасово окупованому Криму, всупереч родинним зв'язкам, все ж бомбить літаком власну матір, яка проживає в Полтавській області, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, розповіла Служба безпеки України .

Як зазначають в СБУ, схоже, що таке безумство є "нормою життя" для путінських солдатів, оскільки цей пілот не бачить жодних злочинних дій у наказі бомбити мирне населення України.

Особливо дивно, що цьому "турботливому" синові відомо - його батьки проживають фактично в центрі України, в місті Кременчук Полтавської області.

Безумовно, складно зрозуміти емоційний стан його батьків, які щодня чують гул літаків, і прокидаються від тривожних сирен, розуміючи, що саме їх син-пілот зараз атакує Україну.

Втім, тривало це недовго - літак окупантів збитий 5-го березня над Миколаєвом, а цей пілот знаходиться в полоні, про що мати змушена була дізнатися з українських новин. Зараз літній жінці дуже соромно, що вона так і не змогла виховати гідну людину.

На цей час з цим "орком", незнаючим спорідненості, розмовляють слідчі та контррозвідники СБУ, а одкровення матері пілота доступні трохи нижче, на невеликому відео.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Міжнародний кримінальний суд, можливо, змусить Путіна відповісти за всі військові злочини.

Також раніше ми інформували про те, що під Харковом збитий ще один вертоліт РФ.

А до цього наш портал повідомляли про те, що російський окупант поскаржився, що їх в Україні знищує ЗСУ.