Заслуженный военный лётчик Российской Федерации, полковник авиации Геннадий Штерн призвал россиян прекратить уничтожать украинские города. Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовало командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

"В это особое время обращаюсь к летчикам фронтовой авиации ВВС России! Я вырос на Черкасской земле, отсюда пошел в авиацию. Больно смотреть на засыпанную бомбами и ракетами прекрасную украинскую землю, которую в апреле этого года нужно вспахивать и засеивать, а не гробить. Мы с вами летали в общем небе, на одних самолетах, с одних и тех же аэродромов, мы дружили, я воспитал двух командующих в Воздушных силах Украины западного направления генерал-майора Марченко Алексея Станиславовича и восточного – полковника Листопада Валентина Антоновича. Это замечательные, известные люди и летчики, их именами можно гордиться", - заявил Штерн.

«Украинская инфрастурктура, украинские военнослужащие, украинские красивые города, миролюбивое украинское население не должны быть в прицелах ваших самолетов. Прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха. Жду вашего исходящего из моего обращения решения. Время не ждет. Уверен в неравнодушной поддержке всех ветеранов авиации», - призвал знаменитый военный летчик.

По данным ВС ВСУ, Геннадий Штерн более 30 лет жизни отдал военной авиации. В 1970 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище, в 1982-м – Ленинградскую академию авиации.

До 1999 года полковник проходил службу в авиационных частях, соединениях и объединениях военно-воздушных сил СССР, затем в россии на должностях летчика-инструктора, командира звена, заместителя командира и командира эскадрильи, замкомандира полка, замначальника летно-методического отдела училища, начальника летно-методической группы ввс северо-кавказского военного округа, старшего летчика-инспектора боевой подготовки и старшего инспектора-летчика по безопасности полетов 4-й воздушной армии.

Штерн освоил более 30 типов и модификаций самолетов. Общий налет составляет 4598 часов. Участник боевых действий, инвалид войны II группы.

После отставки живет и работает в Черкассах.

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