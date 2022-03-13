Как пишет Politeka.net, работникам Укрэнерго удалось вернуть электроснабжение на электростанцию, которую захватили российские оккупанты. Об этом сообщили в "Энергоатоме".

"Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе", – заявил министр энергетики Герман Галущенко.

На станции системы охлаждения отработанных ядерных сборок будут снова работать в штатном режиме, а не от резервного питания. Сейчас очень важно заставить врага покинуть атомную электростанцию ​​и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов атомной энергетики Украины. Поэтому Украина нуждается в поддержке МАГАТЭ, ООН и ОБСЕ, чтобы защитить ядерные объекты и уберечь мир от ядерной катастрофы из-за оккупантов.

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