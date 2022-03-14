Оккупантам не дали без усилий пересечь реку под Киевом

То, что ВСУ успешно помешали военной технике "русской орды" форсировать реку Ирпень по понтонному мосту близ Гостомеля, свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные "Maxar Technologies", о чем, ссылаясь на "CNN", пишут в " Украинских национальных новостях ".

На фото, опубликованном 13-го марта, заметен уничтоженный понтонный мост, как и поврежденная или частично затонувшая военная техника российских оккупантов.

Напомним, что украинские военные в районе Ирпеня до этого момента не допускали продвижения войск РФ к Киеву: главный мост через реку Ирпень разрушили, что помешало быстрому наступлению "орков", поскольку река является основательным препятствием для российских военных.

Данный понтонный мост развернули на открытой местности, примерно в 8 километрах севернее основного моста через реку Ирпень. Это еще одно известное место, где оккупанты расположили понтонный мост, необходимый для продвижения боевых транспортных средств: перед началом войны, РФ соорудила понтонный мост через реку Припять в Чернобыльской "зоне отчуждения", а потому перебросила через него несколько десятков единиц военной техники.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что российские оккупанты сбросили бомбу на город в Николаевской области, видео.

Также ранее мы информировали о том, что существует действенный метод, который поможет получить от России компенсацию за ущерб, нанесенный войной.

А до этого наш портал сообщали о том, что на побережье Одессы все еще может появиться "русская орда".