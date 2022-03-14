Как пишет Politeka.net, украинцы уже 19-е сутки защищают свою землю от российских оккупантов, которых Владимир Путин отправил в Украину 24 февраля. Советник Главы МВД Украины Антон Геращенко показал, что не все российские военные хотят идти воевать, поделившись новой публикацией в тг-канале.
"Российские солдаты массово отказываются воевать в Украине. Речь об оккупантах, которые уже успели принять участие в боевых действиях и вернулись в места дислокации.
Фотографии рапортов военнослужащих 41 А ЦВО вс рф, в полном составе прибывших в Украину,
попали в распоряжение информационного издания Guildhall. Среди основных причин отказа:
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
"Это лучший подарок": под Мелитополем разгромили много техники оккупантов
Войска РФ сбросили бомбу на город в Николаевской области, видео: люди под завалами
Снаряд попал в многоэтажку в Киеве: дом частично разрушен, в ГСЧС сообщили о жертвах
нежелание быть использованными в качестве «пушечного мяса»,
неразъяснение причин военной операции в Украине,
отсутствие технического обеспечения и связи с командованием", - написал Геращенко.
Напомним, колонна беженцев покинула Мариуполь: что известно на данный момент
Также Politeka сообщала, что Каменских не сдерживая эмоций отреагировала на новую трагедию в Киеве
А еще Politeka писала, что DZIDZIO сообщил о тяжелом ранении близкого друга