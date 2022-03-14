Как передает Politeka.net, Настя Каменских показала кадры обстрелянной россиянами многоэтажки в Киеве. Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм.

«РФ, остановись! Где тут военные базы, о которых вы постоянно говорите? Где тут опасность для кого-либо! Хватит врать! Хватит бомбить Украину, наше мирное население! Наших детей! Это же жилые кварталы и это только маленькая часть всех разрушений и убийств! Это аморально, бесчеловечно! Только падшие нелюди могут такое делать! Хватит срывать зеленые коридоры! Хватит убивать людей! Хватит искажать инфо в ваших сми! Как люди могут с таким соглашаться, закрывать на это глаза, молчать, исполнят такие приказы! Как???» - написала певица.

Напомним, в 5 утра 14 марта на столичной Оболони артиллерийский снаряд попал в жилой дом, в результате чего был разрушен с первого по третий этажи. По состоянию на 07: 40 обнаружены тела 2 погибших человек, 3 человека госпитализированы, 9 лицам помощь оказана на месте.

Напомним, над Киевом силы ПВО сбили крылатую ракету: осколки упали в жилой район, фото

Как сообщала Politeka, Каменских с Потапом показала, какими они стали после бессонных ночей: "Умоляю, чтобы весь мир услышал!"

Также Politeka писала, что Каменских рассказала, как россиянам увидеться с пленными в Украине: "А ваши власти отправляют крематории"