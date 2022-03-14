Как пишет Politeka.net, Михаил Хома - успешный украинский артист, солист группы Дзидзьо. Звезда на своей страничке в Инстаграм рассказал о беде, которая произошла с его другом.
"Вчера в результате ракетного удара России по Яворивскому полигону тяжелые ранения получил мой друг, с которым я работаю уже больше 15 лет, Роман Кулик. Роман пошел служить, как началась война. Он всегда для меня был и есть тем, кто любит работать, умеет и знает, как все правильно сделать, организовать… Вчера врачи не отходили от Романа в реанимации, достали два осколка из лёгкого и печени, сегодня третий осколок нужно достать. Ромчик, я знаю ты сильный духом, непобедимый, с молитвой жены Натали, двух сыновей и всех нас, - ты выздоровеешь!
Рома, любим Тебя, ждем, всегда с Тобой!", - написал Михаил.
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Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:
"Молимся за Романа", "Дай вам Боже здоровья, вы сильные, держитесь", "Слышала, очень жаль. Рома, ты крутой, держись", "Скорейшего выздоровления нашему Герою. Молимся".
Напомним, Полякова, Дзидзьо, Козловский и другие звезды подбодрили украинце
А еще Politeka писала, что Кума Дзидзьо Цибульская удивила обращением
Также Politeka сообщала, что Дзидзьо обратился к украинкам с важной просьбой