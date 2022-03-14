Сухопутные войска ВСУ показали, что осталось от техники оккупантов, попавших в засаду. Кадры появились на странице в Facebook.

"Оккупанты попали в засаду наших военных, есть много трофейных боеприпасов и техники», - говорится в сообщении.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля по 14 марта ориентировочно составили: личного состава – свыше 12 000 человек, танков ‒ 389 ед, боевых бронированных машин ‒ 1249 ед, артиллерийских систем – 150 ед, РСЗО ‒ 64 ед, средства ПВО ‒ 34 ед, самолет – 77 ед, вертолетов– 90 ед, автомобильной техники ‒ 617 ед, корабли /катера ‒ 3 ед, цистерн с ГСМ ‒ 60, БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 8.

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