Уход актера из жизни шокировал в первую очередь его менеджера и близкого друга. Хит Фриман часто общался с близкими и друзьями, любил жизнь.

Знаменитый актер Хит Фриман ушел из жизни в ноябре прошлого года. Лишь теперь экспертиза показала, почему скончался 41-летний актер.

Согласно заключениям специалистов смерть артиста наступила в результате передозировки целым букетом неодобряемых законом веществ, сообщает TMZ.

Так, в его крови обнаружены фентанил, кокаин, гидрокодон, оксикодон и ксанакс. Смерть Фримана признали случайной.

В отчете судмедэкспертов сказано, что актер сериала "Кости" был найден мертвым в своей постели в доме в Остине, штат Техас. До того, как вернуться в свое жилье, Хит находился на вечеринке, где и принял большую часть наркотиков.

На счету Фримана три десятка проектов: "Вернуть из мертвых", "Медицинское расследование", "Дом, милый ад", "Зло внутри", "Ученик экзорциста", "Воин дорог". Один из самых известных образов - маньяк Манипулятор в нескольких эпизодах процедурала "Кости".

Напомним, что украинский актер, который пошел в тероборону, погиб во время обстрелов под Киевом.

Как сообщала Politeka, ушел из жизни знаменитый российский актер, коллеги безутешны.

Также Politeka писала, остановилось сердце знаменитого актера, которому было лишь 37 лет.