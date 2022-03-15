Знаменитый актер Хит Фриман ушел из жизни в ноябре прошлого года. Лишь теперь экспертиза показала, почему скончался 41-летний актер.
Согласно заключениям специалистов смерть артиста наступила в результате передозировки целым букетом неодобряемых законом веществ, сообщает TMZ.
Так, в его крови обнаружены фентанил, кокаин, гидрокодон, оксикодон и ксанакс. Смерть Фримана признали случайной.
В отчете судмедэкспертов сказано, что актер сериала "Кости" был найден мертвым в своей постели в доме в Остине, штат Техас. До того, как вернуться в свое жилье, Хит находился на вечеринке, где и принял большую часть наркотиков.
На счету Фримана три десятка проектов: "Вернуть из мертвых", "Медицинское расследование", "Дом, милый ад", "Зло внутри", "Ученик экзорциста", "Воин дорог". Один из самых известных образов - маньяк Манипулятор в нескольких эпизодах процедурала "Кости".
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Напомним, что украинский актер, который пошел в тероборону, погиб во время обстрелов под Киевом.
Как сообщала Politeka, ушел из жизни знаменитый российский актер, коллеги безутешны.
Также Politeka писала, остановилось сердце знаменитого актера, которому было лишь 37 лет.