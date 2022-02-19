Кар'єру розпочав як асистент продюсера. Після семи років роботи в якості агента з пошуків талантів в Affinity Artists Agency, створив свою компанію і став актором.

Тревіс Енгл, американський актор, режисер, продюсер, оператор і кастинг-директор помер у Лос-Анджелесі на День святого Валентина - 14 лютого. Йому було лише 37 років.

Про це повідомляє видання Deadline.

Уточнюється, що у Тревіса раптово зупинилося серце, що саме послужило цьому поки невідомо.

«З великим сумом повідомляємо вам про смерть нашого колеги, партнера і друга Тревіса Енгла. Жалко... Такий молодий та яскравий. Він був не тільки сім'єю, а й цінним членом нашої команди з першого дня, і нам буде його дуже не вистачати» - йдеться в повідомленні агенства Trinity Artists International, що займається підбором артистів для кіно, ТБ і реклами, а також модельним бізнесом.

Тревіс Енгл народився в 1984 році в Техасі. Кар'єру розпочав як асистент продюсера. Після семи років роботи в якості агента з пошуків талантів в Affinity Artists Agency, створив свою компанію-Trinity Artists International.

Він також знявся в ситкомі "Грінго Латіна", виступив режисером, продюсером і оператором серіалу" прекрасний день по сусідству "і продюсером драми "Пси на відстані".

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