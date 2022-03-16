Как пишет Politeka.net, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины обнародовал правила пересечения границы для детей до 16 лет:
▪Ребенка может сопровождать один из родителей, бабушка, дедушка, совершеннолетний брат, сестра, мачеха, отчим или другое уполномоченное родителями лицо.
▪️Документы, подтверждающие семейные связи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.п.)
▪Нотариально удостоверенное согласие одного из родителей на выезд ребенка за границу в случае выезда в сопровождении лица, не являющегося одним из его родителей.
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Несовершеннолетний может пересечь границу самостоятельно с 16 лет.
При наличии биометрического загранпаспорта гражданина Украины или не биометрического загранпаспорта гражданина Украины или внутреннего паспорта посредством пластиковой карты. Разрешение родителей не нужно.
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