Украинцам рассказали о новых правилах вывоза детей за границу, которые будут действовать на время военного положения.

Как пишет Politeka.net, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины обнародовал правила пересечения границы для детей до 16 лет:

▪Ребенка может сопровождать один из родителей, бабушка, дедушка, совершеннолетний брат, сестра, мачеха, отчим или другое уполномоченное родителями лицо.

▪️Документы, подтверждающие семейные связи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.п.)

▪Нотариально удостоверенное согласие одного из родителей на выезд ребенка за границу в случае выезда в сопровождении лица, не являющегося одним из его родителей.

Несовершеннолетний может пересечь границу самостоятельно с 16 лет.

При наличии биометрического загранпаспорта гражданина Украины или не биометрического загранпаспорта гражданина Украины или внутреннего паспорта посредством пластиковой карты. Разрешение родителей не нужно.

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