За 20 дней оккупанты отобрали жизнь у 103 детей и искалечили более 100

Как пишет Politeka.net, за 20 дней войны российские захватчики отняли жизнь у 103 украинских детей и искалечили более 100. И эти данные неокончательны, ведь в самых горячих точках и на временно оккупированных территориях у нас нет возможности осматривать места обстрелов и завалов.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий, передает ТСН. Он отметил, что Путин и рашисты убивают ежедневно по меньшей мере 5 наших детей.

"Оккупанты не прекращают гатить ракетами по жилым домам, садам, школам, детским больницам. Они варварски устраивают блокаду, чтобы наши дети умирали от обезвоживания, голода и без оказания необходимой медпомощи и лекарств", — добавил полицейский.

Белошицкий подчеркнул, что "асвабадители" уничтожают все и всех на своем пути, они расстреливают мирное население и во время эвакуации, и во время зеленых коридоров.

"На их совести сотни смертей украинских детей, которые больше никогда не сделают свои первые шаги, не пойдут в школу, не обнимут своих родных, не станут изобретателями или врачами, не увидят, как мы радуемся Победе и как мы возродили свою страну. Сколько еще детской крови должно пролиться? Сколько еще жизней должно быть искалечено, чтобы мир понял: нужно немедленно закрыть небо над Украиной", — подытожил он.

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