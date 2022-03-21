Советник министра МВД Украины Антон Геращенко опубликовал новые перехваченные разговоры оккупантов на своем канале в Youtube.

Так, захватчик рассказывает, как занимается мародерством в Украине: «В спортивный комплекс ходили мародерить, вещей себе, адидасовские кроссовки там вял себе лакоста парфюм… Там, короче, коттеджный поселок, один дом, короче, ну не дешевле 15 миллионов стоит. Короче, в брошенный дом зашли, я себе ноутбук забрал, два айфона забрал себе, зарядки, короче, там духи, вещи…».

При этом он рассказал, как россияне подорвались на поставленной ими же растяжке: «Сейчас не ходим уже. Наши заминировали деревни вокруг, чтобы к нам не подходили. Наши сами пошли в деревню мародерить и сами ж на растяжке подорвались. В ноги там осколки прилетели. Не жестко, жить будут, но все равно».

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